Путин в юбилей УрФУ похвалил свердловский вуз

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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, улыбка, портрет, путин владимир
По словам президента, вуз сочетает проверенные методики обучения с современными технологиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил студентов и преподавателей Уральского федерального университета (УрФУ) с юбилеем учебного заведения. В официальном обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства назвал преимущества свердловского вуза.

«Здесь всегда трудились талантливые, преданные делу педагоги и исследователи. Учили мыслить творчески, свободно и ярко. Сегодня вуз следует крепким традициям, заложенным предшественниками, принципам преемственности поколений. Сочетает лучшие, проверенные временем методики обучения с самыми современными технологиями. Все это позволяет выпускникам УрФУ уверенно смотреть в будущее», — сказано в обращении.

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов также поздравил УрФУ с юбилеем. «УрФУ по праву относится к числу тех вузов, где формируется гуманитарная, инженерная и управленческая элита страны. Диплом УрФУ по праву считается знаком качества выпускника, и это важнейшее достижение университета за 100 лет его существования. История УрФУ неотделима от истории Екатеринбурга, и, уверен, что во многом благодаря университету Екатеринбург смог стать столицей Урала», — заявил полпред.

Также университет поздравили экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Чехии Милош Земан. Все трое являются почетными докторами вуза.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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