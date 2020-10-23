Путин в юбилей УрФУ похвалил свердловский вуз

Президент России Владимир Путин поздравил студентов и преподавателей Уральского федерального университета (УрФУ) с юбилеем учебного заведения. В официальном обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства назвал преимущества свердловского вуза.
«Здесь всегда трудились талантливые, преданные делу педагоги и исследователи. Учили мыслить творчески, свободно и ярко. Сегодня вуз следует крепким традициям, заложенным предшественниками, принципам преемственности поколений. Сочетает лучшие, проверенные временем методики обучения с самыми современными технологиями. Все это позволяет выпускникам УрФУ уверенно смотреть в будущее», — сказано в обращении.
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов также поздравил УрФУ с юбилеем. «УрФУ по праву относится к числу тех вузов, где формируется гуманитарная, инженерная и управленческая элита страны. Диплом УрФУ по праву считается знаком качества выпускника, и это важнейшее достижение университета за 100 лет его существования. История УрФУ неотделима от истории Екатеринбурга, и, уверен, что во многом благодаря университету Екатеринбург смог стать столицей Урала», — заявил полпред.
Также университет поздравили экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Чехии Милош Земан. Все трое являются почетными докторами вуза.
Подписывайтесь на URA.RU в