Юрист: Twitter атакует RT, чтобы вмешаться в американские выборы

Социальная сеть Twitter вмешивается в выборы президента США под предлогом борьбы с влиянием России. Об этом URA.RU заявил председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Таким образом он прокомментировал ограничения Twitter на просмотр репортажа RT о выборах в США.
Ранее Twitter отключил возможность делать ретвит репортажа RT, а также отключил функцию ответов к нему. На месте видео размещена метка о том, что видео может вводить в заблуждение насчет проведения выборов. Роскомнадзор уже направил в компанию Twitter Inc. требование снять ограничения к репортажу российского СМИ.
«Есть вероятность того, что под предлогом борьбы с мифическим российским вмешательством в выборы президента США американские интернет-платформы на самом деле занимаются цензурой контента республиканцев. Особенно с учетом того, что сейчас интернет-платформы защищает 230-я статья интернет-законодательства США, согласно которой площадки не отвечают за контент, который они публикуют», — заявил Журавлев.
По словам юриста, подтверждением этому является недавнее слушание в сенате США с участием глав Google, Facebook и Twitter. На мероприятии контролирующие палату республиканцы заявили, что интернет-платформы цензурируют консервативный контент.
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