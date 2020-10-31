Школьников посадили на обсервацию (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Школьников из Перми, которые должны были участвовать в финале конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек», не пустили из-за коронавируса. Об этом рассказала одна из участниц делегации.

На своей странице во «ВКонтакте» девушка написала, что утром 30 октября пермская делегация сдавала тест на коронавирус. При этом вовремя процедуры не соблюдалась социальная дистанция. Некоторые были без масок, отметила она. «В 16:00 всех участников поездки собирают на психологический тренинг для повышения учебной мотивации. Два часа мы стоим плечо к плечу, держимся за руки, и еще много всего. За 15 минут до конца тренинга психолога вызывают организаторы, а возвращается она весьма испуганной и сообщает нам, что у некоторых из нас положительный результат на антитела», — пишет одна из участниц.

Девушка рассказала, что школьникам с положительным тестом на антитела все же разрешили лететь в Москву, предварительно получив справки от педиатра. В Москве выяснилось, что у двоих человек нашли коронавирус. Их отправили обратно, а остальные полетели дальше в Симферополь. «Как только мы приземлились, мы тут же узнали, что Роспотребнадзор принял решение не выпускать нас из аэропорта. „Артек“ делегацию не примет», — отметила она. Спустя несколько часов пермских школьников отправили в обсервацию.

«Это страшно видеть. Двухэтажное здание постройки 70-х годов. Нас с ног до головы обрызгали антисептиком, забрали паспорт и страховое свидетельство, расселили по комнатам. Комната… нам сказали: отдыхайте, в коридор выходить нельзя. Нас четыре девочки в запертой комнате. У нас огромные окна, из которых очень сильно дует. У нас есть три батареи, которые до ужаса холодные. Кровати с жуками. Одеяла, которые даже тоньше моей кофты. Шкаф, от которого отваливается дверь», — описывает девушка. Школьница обратилась к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и министру образования Раисе Кассиной с просьбой помочь вернуться домой.

URA.RU направило запрос в Минздрав Республики Крым. Ответ пока не поступил.

Пермские школьники живут не одни Фото: «ВКонтакте»

Щели в окнах Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»