Рестораны Тюмени экономят на официантах, чтобы выжить в пандемию

Тюменские рестораторы стали реже брать на работу барменов и официантов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменские владельцы ресторанного бизнеса стали реже брать на работу официантов, поваров и барменов. Об этом сообщает сервис «Авито. Работа». Аналитики компании считают, что на ситуацию повлиял, в том числе, коронавирус: работодатели сокращают расходы на найм для того, чтобы пережить пандемию.

«В Тюмени в октябре 2020 года также наблюдается снижение спроса работодателей по сравнению с сентябрем: количество вакансий для официантов снизилось на 14%, для поваров — на 9%, а для барменов — на 50%», — указывает сервис «Авито.Работа». Там отметили, что подобная ситуация на тюменском рынке труда сложилась в силу ряда причин:

Завершение сезона летних веранд;

По данным Росстата, которые приводятся в аналитике «Авито.Работа», реальные доходы россиян упали на 8%. Из-за этого траты на рестораны уменьшились;

На фоне ухудшения эпидситуации по коронавирусу работодатели сокращают расходы, в том числе на найм, стараясь пережить непростой период текущими ресурсами.

При этом, интерес к работе в системе общепита, напротив — вырос. Чаще всего тюменские соискатели интересуются должностью бармена. По сравнению с апрелем текущего года, интерес к ней вырос на 181%.

Ранее агентство писало о том, что пандемия коронавируса продолжает набирать обороты в Тюменской области. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 11 ноября.