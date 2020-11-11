Клава Кока снялась в клипе у Димы Билана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Дима Билан показал закадровую работу над клипом Dreams, в котором снялась уроженка Екатеринбурга, певица Клава Кока. Съемки проходили, в том числе, и на крыше высотного здания.

Сама Кока пошутила над съемками на своей странице в Instagram. «Вышли за хлебом… Дим… обожаю наши встречи))», — написала Кока. тут же ей ответил Билан: «Моя Королева!».

Позже в своем аккаунте певец показал несколько снимков со съемок клипа. Артисты позируют на фоне святящегося треугольника на крыше высотки. «А вы уже успели посмотреть мой новый клип Dreams, где одна из главных героинь Клава Кока?», — просил поклонников певец. «Вообще крутая команда подобралась, все большие молодцы, клип года не иначе», — отреагировала на вопрос kozikolga1. «Очень ждала и как только появился на youtube, сразу посмотрела. Наволшебничали Вы там с Клавой », — похвалила работу артистов ewe_truly. «Клип — масштабный взрыв», — считает alina123123911.

Дима Билан и Клава Кока выпустили совместный клип-сказку на композицию Dreams 11 ноября. Билан исполнил роль волшебника, Клава — его помощницы. Кстати, главную роль Пиковой дамы сыграла пермячка Екатерина Ванышева, участница шоу «Пацанки».