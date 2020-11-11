Раскрыт самый простой способ профилактики коронавируса в квартире

Самым простым способом профилактики коронавируса дома является проветривание квартиры. Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
«Если речь идет об обычной квартире, то достаточно проветривать комнаты 2-3 раза в день», — цитирует ТАСС Лебедева. По его словам, квартиру стоит проветривать чаще, если за окном не слишком низкая температура.
Лебедев подчеркнул, что проветривание обязательно после любых гостей. Это необходимо, даже если приходил доставщик еды или технический работник. Эксперт рассказал, что в офисах и рабочих помещениях проветривать нужно значительно чаще — раз в два часа. Это поможет не заразиться коронавирусом, если в помещении есть больной человек.
Ранее иммунолог Владислав Жемчугов советовал как можно чаще проветривать квартиру и проводить влажную уборку, если в помещении находится зараженный коронавирусом. По его словам, это снизит риск заражения.
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