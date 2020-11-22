Чтобы тест на коронавирус показал достоверный результат, пациентам в течение трех часов до него не следует пить, есть, курить и чистить зубы. Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
«В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете», — цитирует врача РБК.
Также врачи отмечают, что перед процедурой взятия проб нельзя сморкаться и промывать нос. Из-за этого тест будет неэффективным. На результат влияет и время проведения исследований. Если человек заразился недавно, то количество вируса может быть низким, и тест его не уловит. В то же время если человек болеет давно, у него уже может не оказаться вируса в зеве или в носовых проходах, так как развитие болезни будет проходить в нижних отделах дыхательных путей.
Ранее врач назвал истинное число заразившихся коронавирусом в России. По его мнению, число выявленных случаев COVID за время пандемии коронавируса выше в 10 раз, чем существующая статистика. Большинство людей болеют бессимптомно или имеют легкую форму заболевания.
Подписывайтесь на URA.RU в