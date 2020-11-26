Ревизоры из Генпрокуратуры покидают Челябинск

Бригада Генпрокуратуры РФ завершает работу в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бригада Генпрокуратуры РФ завершила проверку прокуратуры Челябинской области. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, 27 ноября руководитель группы Виктор Балдин проведет в Челябинске совещание, а 28 ноября ревизоры вернутся в Москву.

«Все две недели сотрудники Генпрокуратуры провели в Челябинске, — рассказал источник. — Из здания областной прокуратуры выезжали только в прокуратуру Челябинска, где проверили также работу прокуратуры Советского района». По словам инсайдера, московские ревизоры запрашивали бумаги из районных и городских прокуратур. Прокуроры сами привозили бумаги и передавали проверяющим.

Совещание проведет руководитель группы, начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин. «Ожидается, что озвучат общие результаты проверки и нарежут новые задачи, — пояснил инсайдер. — Конкретика будет в итоговой справке, чуть позже, которую представят прокурору региона Виталию Лопину».

Это будет первое совещание представителей Москвы, в котором примут участие сотрудники областной прокуратуры. Ранее ревизоры никого не собирали, а Балдин проводил прием граждан один, без челябинцев.

По документам проверка проходит как «экспериментальная». В пресс-службе прокуратуры региона визит москвичей не комментируют. Пресс-служба Генпрокуратуры на запрос URA.RU не ответила. По одной из версий проверка связана с жалобой на работу прокуратуры депутата Госдумы РФ Олега Колесникова, который якобы пытается избежать уголовных дел.