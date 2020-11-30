30 ноября 2020

Михаил Ефремов пропал по пути в колонию

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Спектакль
Артист находился на обязательном карантине в изоляторе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 7,5 года лишения свободы за пьяное ДТП в центре Москвы, исчез по пути в колонию. Об этом рассказал адвокат актера Владимир Васильев.

«Его должны были отправить в колонию сегодня. Но пока его там нет. Возможно, он находится в пути», — цитирует Васильева «МК». Артист находился на обязательном карантине в изоляторе, срок которого истек 27 ноября. После этой даты он был готов к этапированию.

Член ОНК Москвы Марина Литвинович рассказала, что ничего не слышала про его исчезновение. Она отметила, что не знала и о времени и дате, когда Ефремов должен был прибыть в колонию. «Сначала четкого не было [понимания]. Сперва он был на карантине в СИЗО какое-то время, потом в колонию. Это не быстро все. Но сейчас я не знаю ничего», — подчеркнула она в беседе с телеканалом «360».

Ранее сообщалось, что наказание артисту за ДТП сократили на полгода колонии, а против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовное дело, сообщает RT. Теперь Ефремов должен пробыть в заключении 7,5 лет, если выплатит потерпевшим компенсацию. При этом актер находится в обычной колонии без каких-либо привилегий, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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