Власти ХМАО раскрыли перспективы строительства моста через Обь

В ХМАО начались подготовительные работы к строительству моста через Обь Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что подготовительные работы по строительству моста через Обь в районе Сургута уже начались. Об этом глава региона рассказала во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Мост уже строится. Сроки завершения стройки будут указаны только после предоставления подрядчиком проектно-сметной документации в декабре текущего года. По стоимости в настоящее время решение не принято, над вопросом работают эксперты», — уточнила глава округа.

Несмотря на неизвестную стоимость проекта, Комарова подчеркнула, что 40% расходов обеспечит бюджет ХМАО, а 60% — бюджет РФ. Соотношение таково, потому что объект находится в створе федеральной трассы и обходит Сургут.

Ранее URA.RU писало, что проект будущего моста и сопутствующей инфраструктуры планируется реализовать до 2024 года. Однако заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поставил задачу построить его до 2023 года.