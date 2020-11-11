Владимир Якушев сделал заявление на первой пресс-конференции в новом для себя статусе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый полномочной представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев высказался по поводу строительства второго моста через реку Обь в районе Сургута. Ранее о реализации этого проекта президенту России Владимиру Путину рассказывала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Строительство второго моста в Сургуте? Знаю, как много Комарова уделяет этому внимания, надо эту тему расшивать», — заявил Якушев, отвечая на вопросы журналиста на первой пресс-конференции в новой должности.

Тема строительства, в том числе моста через Сургут, для Якушева не нова. С 2018 года он возглавлял Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, поэтому знает об особенностях этого проекта. Новый мост финансируется в том числе из федерального бюджета, он соединит Россию с нефтегазовыми месторождениями Арктики. О нем губернатор Комарова рассказывала и во время видеоконференции с Путиным. Действующий же мостовой переход является единственным связующим звеном крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России и другими странами.

«Проект будущего моста и сопутствующей инфраструктуры планируется реализовать до 2024 года (но заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поставил задачу построить его до 2023 года — прим. ред). Общая протяженность трассы, включая обход Сургута, составит 43,98 км. Будет построен внеклассный балочный мост, семь мостов и путепроводов, две транспортные развязки, четыре многофункциональных площадки отдыха с АЗС», — сообщили URA.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что новый полпред президента в УрФО Владимир Якушев продолжит проекты своего предшественника Николая Цуканова. Также он пообещал не вмешиваться в полномочия региональных органов власти, обозначив свою позицию лишь в качестве «помощника».