08 декабря 2020

Источник: глава Сургута может войти в состав правительства ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция главы города Шувалова. Сургут, пресс-конференция, шувалов вадим
Глава Сургута Вадим Шувалов может оказаться в составе окружного правительства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Вадим Шувалов может войти в новый состав окружного правительства ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Буквально на пресс-конференции губернатор [Югры Наталья Комарова] говорила про обновление состава своей команды. Этот процесс должен быть завершен до конца недели. Поэтому главе Сургута логично именно сейчас уходить из мэрии, чтобы войти в состав правительства», — заявил инсайдер.

Связаться с Шуваловым на момент публикации материала не удалось. Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова не ответила на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Вадим Шувалов подал в отставку. Временно исполняющим обязанности мэра будет Алексей Жердев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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