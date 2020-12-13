Юный свердловский шахматист оказался сильнее двух гроссмейстеров

Артем Пингин уже дважды становился чемпионом Европы среди мальчиков — до 8 и до 10 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

Артем Пингин, 14-летний свердловский шахматист, занял первое место среди юношей на этапе «Рапид Гран-при России». В ходе соревнований юноша обыграл двух российских гроссмейстеров. Об этом URA.RU сообщил наставник спортсмена Андрей Шарияздянов.

«По итогам 11 туров Артем набрал 7 очков и финишировал на 16 месте среди 84 участников. На турнире он сыграл с семью гроссмейстерами и набрал с ними 3,5 очка из 7. Обыграл двух гроссмейстеров — Никиту Матиняна и Павла Понкратова, еще с двумя — сыграл вничью и двум проиграл. Причем в тех партиях, где уступил, имел хорошие шансы на победу. Он и раньше играл с гроссмейстерами, но таких результатов не показывал. Сейчас он занял первое место среди участников до 2005 года рождения», — рассказал тренер.

Быстрые шахматы или рапид являются разновидностью игры в шахматы, где каждому игроку на всю партию дается больше 10 минут, но меньше часа. На этапе «Рапид Гран-при России» играют с укороченным контролем времени (контроль 15 минут + 10 секунд за ход).

Пингин уже дважды становился чемпионом Европы среди мальчиков — до 8 и до 10 лет. Сейчас он является одним из сильнейших юношей в своем возрасте. Спортсмен — воспитанник гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова при президенте федерации шахмат Свердловской области Андрее Симановском.