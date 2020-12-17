Магнитогорцы требуют лишить аккредитации автора вопроса Путину

Ольга Балабанова задала вопрос президенту Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистку из Магнитогорска (Челябинская область) Ольгу Балабанову, которая на пресс-конференции Владимира Путина побеседовала с президентом о мусорной реформе и экологии, просят лишить аккредитации. В интернете создана специальная петиция, авторов которой возмутило, что корреспондент назвала выбросы в Магнитогорске туманом.

«Ее слова являются вопиющим случаем проявления непрофессионализма, а ее редакцию нужно оштрафовать за распространение ложной информации и, как следствие, введение высших органов власти в заблуждение относительно реального положения дел в Магнитогорске», — говорится в петиции. На журналистку ополчились и в соцсетях.

Корреспондент «Магнитогорского металла» Балабанова задала вопрос о мусорной реформе. Президент, ответив на вопрос, в свою очередь спросил, как обстоит дело с экологией в Магнитогорске. При этом Путин отметил, что знает, как много делает местное градообразующее предприятие ММК для улучшения ситуации. Журналистка в ответ сказала, что горожане часто принимают за выбросы туманы.

У губернатора Алексея Текслера, который 18 декабря был в Магнитогорске, спросили, что он думает о состоянии экологии в городе и о том, что Балабанову «буквально затравили» в интернете. Комментировать ситуацию с журналисткой Текслер не стал, но отметил, что ММК действительно делает многое для улучшения ситуации. В «Магнитогорском металле» от комментариев воздержались.