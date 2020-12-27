УГМК продала себе два свердловских завода

В состав холдинга входит более 40 предприятий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) за 677 млн рублей продала акции двух свердловских предприятий — Верх-Нейвинского завода цветных металлов и Кировградской металлургической компании. Покупателем стала структура металлургического холдинга — завод «Уралэлектромедь». О сделке сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«АО „Уралэлектромедь“ и ОАО „Уральская горно-металлургическая компания“ заключили договор купли-продажи ценных бумаг, по которому продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги АО „Верх-Нейвинский завод цветных металлов“ (количество — 146 923 штуки) и АО „Кировградская металлургическая компания“ (количество 144 млн штук)», — говорится в сообщении по сделке. Срок исполнения обязательств по соглашению — до 30 декабря 2021 года. Размер сделки — 677 млн рублей.

В пресс-службе УГМК на вопрос URA.RU ответили, что продажа акций произошла в рамках оптимизационных процессов в холдинге и его организациях. Уточнить информацию о возможных изменениях в управлении активами на момент публикации не удалось.

На момент сделки УГМК владела 95,6% акций Верх-Нейвинского завода цветных металлов (специализируется на производстве алюминия, меди и прочих цветных металлов) и 88,6% акций Кировградской металлургической компании (специализация — обработка отходов и лома цветных металлов и торговля ими, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления). В обоих случаях холдинг приобрел акции заводов 30 декабря 2001 года.

УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом. Ранее в структуре компании прошли перестановки на фоне омоложения команды управленцев и создания дирекции по трансформации. Новую дирекцию возглавил сын мажоритарного владельца УГМК Искандара Махмудова — Джахангир Махмудов.