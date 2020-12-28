В Кремле объяснили, зачем губернаторам разрешают реновацию

Закон о всероссийской реновации позволит увеличить темпы строительства нового жилья в регионах, ответил URA.RU во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом губернаторы будут взаимодействовать с федеральным центром, принимая решения по сносу и расселению жилых домов, чтобы не допустить новых точек социальной напряженности.
«Разумеется, взаимодействие здесь необходимо и обязательно. С другой стороны, такие полномочия главам необходимы для расчистки старого жилья, расчистки фонда аварийного и ветхого жилья и для ускорения темпов ввода нового. Их нужно наращивать, пока мы отстаем от намеченных планов. Это пойдет только во благо гражданам», — сказал Песков, отвечая URA.RU.
23 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект о всероссийской реновации. Он позволит губернаторам включать многоквартирные дома в программу сноса при согласии 2/3 собственников квартир. По сути, документ распространяет на страну опыт Москвы по проведению реновации. В столице этот процесс не раз становился причиной протестов жителей, не желающих переезжать в другие квартиры.
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