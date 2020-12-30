Захарова ответила главе МИД Украины на слова про адский Крым

Мария Захарова посмеялась над угрозами Кулебы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещание главы МИД Украины сделать тему Крыма «адской» для России. Она написала короткий пост об этом на своей странице в Facebook.

«Заявление из преисподней», — написала Захарова. В МИД России также уверены, что угрозы Кулебы не имеют никакой перспективы.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что делает все возможное для того, чтобы тема Крыма стала «адской» для России. По его словам, наступит день, когда в Симферополе будет поднят флаг Украины. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире «Национальной службы новостей» заявила, что слова главы МИД Украины звучат неуместно в преддверии праздников и в период борьбы с COVID-19.