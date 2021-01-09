Умер последний создатель советской атомной бомбы

Последнего из советских создателей атомной бомбы в СССР Исаака Халатникова не стало 9 января. Ему был 101 год. О смерти ученого сообщила Российская академия наук.
«Исаака Марковича Халатникова не стало», — цитирует РАН РИА «Новости». Исаак Халатников был первым директором Института теоретической физики имени Ландау РАН. В конце 1940-х — начале 1950-х годов работал в составе группы теоретиков, выполнявших расчеты ядерного и термоядерного оружия, за что был награжден Сталинской премией (1953 год).
В октябре 2019 года, в день столетия великого ученого, его поздравил президент России Владимир Путин. Письмо от президента зачитал внук именинника, напоминает радио Sputnik.
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