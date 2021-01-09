Венедиктов раскрыл, когда в России могут быть сняты ограничения

Коронавирусные ограничения в России необходимо сохранить в течение полугода. Такое заявление в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сделал Алексей Венедиктов.
По его словам, COVID пойдет на спад через несколько месяцев. «Я думаю, что мы полгода будем находиться в зоне опасности. Если вирус не будет мутировать, будет все-таки падение», — сказал Венедиктов. По его мнению, вводить новые меры власти не будут, поскольку нет взрывного роста.
Ранее сообщалось, что введение массовых ограничений в РФ может обернуться проблемами для экономики и социальной жизни страны, передает «Царьград». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в РФ вводятся разнонаправленные ограничительные меры.
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