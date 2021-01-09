09 января 2021

Венедиктов раскрыл, когда в России могут быть сняты ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация книги Петра Авена
COVID в России пойдет на спад через несколько месяцев, сказал Венедиктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коронавирусные ограничения в России необходимо сохранить в течение полугода. Такое заявление в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сделал Алексей Венедиктов.

По его словам, COVID пойдет на спад через несколько месяцев. «Я думаю, что мы полгода будем находиться в зоне опасности. Если вирус не будет мутировать, будет все-таки падение», — сказал Венедиктов. По его мнению, вводить новые меры власти не будут, поскольку нет взрывного роста.

Ранее сообщалось, что введение массовых ограничений в РФ может обернуться проблемами для экономики и социальной жизни страны, передает «Царьград». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в РФ вводятся разнонаправленные ограничительные меры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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