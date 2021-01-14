В Курганской области исторический максимум больных коронавирусом

В Курганской области на 15 января зарегистрировано 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперштаб по борьбе с COVID. Это рекордное значение для региона.
«На 15 января в Курганской области лабораторно подтверждены 116 новых случаев COVID-19. Из них 44 зарегистрированы в Кургане», — рассказали в оперштабе. Также новые случаи заражения зарегистрированы в Шадринске, Шумихинском и Макушинском округах и в 13 районах области (Альменевский, Далматовский, Звериноголовский, Каргапольский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, Мишкинский, Мокроусовский, Половинский, Сафакулевский, Целинный, Юргамышский). По выздоровлению выписано 82 человека.
Всего с начала пандемии в Курганской области выявлено 13 708 случаев заражения COVID. По данным сайта стопкоронавирус.рф, от этой болезни умерло 202 человека (данные на 14 января).
Ранее в Курганской области не регистрировали столько новых случаев заражения за день. Предыдущий рекорд был поставлен 14 января, когда официально подтвердилось 114 новых случаев.
Несмотря на рост заболеваемости, в регионе 14 января смягчили ряд коронавирусных ограничений. В частности, всех школьников вывели с дистанционного обучения, студентам колледжей и техникумов также разрешили учиться очно (кроме городов Курган и Шадринск). Кроме того, оперштаб разрешил зрителям ходить на матчи хоккейного клуба «Зауралье», но трибуны должны заполняться не более чем на треть.
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