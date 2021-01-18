В Тюмени назван самый выгодный бизнес в пандемию коронавируса

В Тюмени купить бизнес в сфере общепита в среднем можно за 900 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени в пандемию на 20% вырос спрос на покупку бизнеса в сфере общепита. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито». При этом в столице региона не шли по пути общероссийских трендов. Пока все скупали сельхозпредприятия, популярность в Тюмени набирали кафе и рестораны.

«В прошлом году Тюмень стала единственным крупным городом, где стало больше желающих купить кафе, ресторан или кофейню. Спрос на такие компании вырос на 20%. Средняя цена достигла 900 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба сервиса «Авито».

К примеру, прямо сейчас желающие могут купить в Тюмени кофейню за 315 тысяч рублей, или столовую за 850 тысяч. В то же время, есть и предложение покрупнее: винный бар за 3,2 млн, или кафе со всем оборудованием за 20,7 млн рублей.

Самым бюджетным вариантом готового бизнеса в 2020 году были интернет-магазины. Их продавали, в среднем, за 65 тысяч рублей. Далее следуют строительные компании — их можно было приобрести за 520 тысяч. Бизнесы из сферы услуг и торговли обходились покупателям в 700 и 599 тысяч рублей соответственно, а предприятия из области развлечений — в среднем в 750 тысяч рублей.

Самым же дорогим бизнесом стали производственные предприятия и сельскохозяйственные компании. Сейчас покупателям предлагают различные варианты: от востребованного в пандемию производства бактерицидных рециркуляторов (600 тысяч), до подсобного хозяйства в 10 гектар (2,5 млн рублей).