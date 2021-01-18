Челябинский клан продвигает своего человека в гордуму

Михаил и Борис (на переднем плане) Видгофы намерены сохранить политическое влияние в гордуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья челябинских бизнесменов Бориса и Михаила Видгофа намерена сохранить свою квоту в Тракторозаводском райсовете депутатов. Вместо сложившей полномочия их экс-помощницы Юлии Синицыной, они намерены поддержать на праймериз «Единой России» по выбору кандидата в этом округе свою другую помощницу, мать четверых детей Марию Самойлову, сообщил URA.RU источник в райсовете.

«На праймериз „ЕР“ Видгофы поддержат Самойлову. Она около полугода работает помощницей депутата Заксобрания области Михаила Видгофа. А на место Синицыной в городской думе планируется выдвинуть депутата Тракторозаводского совета Михаила Топоровского. Это известный застройщик, но креатура уже Бориса Видгофа», — рассказал собеседник. Политсовет «Единой России» рассмотрит вопрос о делегировании представителя тракторозаводских депутатов в гордуму 20 января.

Михаил Видгоф подтвердил URA.RU, что поддержит Самойлову на праймериз. «Она с августа работает моим помощником. До этого работала в юридической компании. Самойлова активно участвовала в выборах 2020 года, на которых „Единая Россия“ в Тракторозаводском районе получила 47,5% [в среднем по области 42,6%; сам Видгоф победил в Тракторозаводском одномандатном округе]», — сказал URA.RU депутат. С Топоровским на момент подготовки новости связаться не удалось.

Перестановки в депутатских кругах начались в связи с уходом из гордумы самого молодого депутата — помощницы Видгофа-младшего Юлии Синицыной. Также женщина сдала мандат депутата районного совета. Синицына объяснила свое решение семейными обстоятельствами. До нее сложил полномочия вице-спикер думы Дмитрий Тарасов, которому предложили пост заместителя министра здравоохранения региона.