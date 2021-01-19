19 января 2021

В свердловском городе депутаты утвердят нового мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественные слушания по внесению изменений в муниципальный устав. Екатеринбург, ковальчик александр
Александр Ковальчик официально возглавит Среднеуральск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Среднеуральске (город-спутник Екатеринбурга) депутаты соберутся в четверг, чтобы утвердить назначение врио главы города Александра Ковальчика. Об этом URA.RU рассказали в аппарате думы.

«Дума назначена на завтра на 16.00», — уточнил сотрудник аппарата думы. Он заявил, что не в курсе, приступил ли к обязанностям градоначальника Александр Ковальчик. Уточнить это в приемной главы администрации города не удалось — там на звонок никто не ответил. Сам Ковальчик также не ответил на звонок корреспондента и вопрос в мессенджере.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик назначен первым заместителем главы Среднеуральска и в ближайшее время займет пост главы города. Это произошло после того, как 18 января экс-мэр города Андрей Зашляпин написал заявление об увольнении из администрации Среднеуральска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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