Курганский депздрав начал ревизию больниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В больницах и поликлиниках Курганской области началась ревизия. Медики опасаются сокращений и увольнений. Такой информацией с URA.RU поделились инсайдеры из медицинской среды. Власти кадровые перестановки среди врачей отрицают.

«Появились разговоры, что сокращают врачей в каридиодиспансере. Якобы из Москвы было указание сократить расходы на управленцев, но в итоге всю экономию решили сделать на врачах», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник отметил, что про сокращения медиков информации не слышал. Но знает, что в медучреждения зашли ревизоры из департамента здравоохранения.

В пресс-службе правительства Курганской области со ссылкой на данные депздрава прокомментировали, что сокращения или увольнения врачей в регионе, в частности в Курганском кардиологическом диспансере, нет и не планируется. При этом в учреждениях действительно работают ревизоры.

«В медорганизациях проводится работа по приведению имеющихся штатных расписаний учреждений в соответствие с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, учитывая квалификационные характеристики работников, руководствуясь номенклатурой должностей», — отметили власти.

В депздраве акцентировали, что ни один специалист, имеющий высшее или среднее медицинское образование, не будет уволен по инициативе работодателя. При этом никакого распоряжения на этот счет от Минздрава РФ не поступало.

Ранее агентство писало, что в регионе сокращается количество коек для пациентов с коронавирусом. Более 330 мест ликвидируют в нескольких районных больницах.