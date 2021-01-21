21 января 2021
20 января 2021

Новый мэр Перми устроил разнос главе района

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр города Алексей Демкин. Пермь, демкин алексей
Источник: и. о. мэра Перми Алексею Демкину жалуются на главу Орджоникидзевского района Евгения Карабатова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Исполняющий обязанности мэра Перми Алексей Демкин вызвал к себе главу Орджоникидзевского района Евгения Карабатова. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал, что Демкин выразил недовольство работой Карабатова и установил ему испытательный срок для исправления — полтора месяца.

«Демкин вызвал Карабатова, устроил ему разнос за плохую работу коммунальщиков в праздники. Но это только повод, там масса других претензий», — пояснил URA.RU инсайдер. Он говорит, что Демкин якобы сказал Карабатову, что тот должен исправить все свои недоработки до 1 марта. При этом в отведенный срок глава района обязан демонстрировать примерное поведение — на него не должны жаловаться.

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В пресс-службе мэрии Перми не стали отрицать, что Карабатов и Демкин встречались. «Встречи главы города с руководителями районов проходят регулярно, в том числе они присутствуют на аппаратных совещаниях», — уточнили там.

Демкин стал исполнять обязанности главы города в середине декабря. В ближайшее время начнется конкурс на главу города, его итоги подведут 18 марта. Также URA.RU рассказывало, что пермские предприниматели уже успели подать на Демкина в суд.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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