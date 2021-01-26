В аэропорту Кургана появились новые рейсы в Москву

Лоукостер «Победа» ввел шесть дополнительных рейсов из Москвы в Курган и обратно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дополнительные рейсы лоукостера «Победа» в Москву появились в аэропорту Кургана в конце февраля и в начале марта. Информация о них опубликована в расписании на сайте воздушной гавани. При этом ранее авиакомпания Utair объявила об отмене всех своих рейсов из Кургана в Москву до конца февраля.

В настоящее время самолеты «Победы» летают из Кургана в Москву по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Дополнительные рейсы запланированы на 19,21,24 февраля, 5,7,10 марта (пятница, воскресенье, среда). Время отправления — в 6:00, как и у основных рейсов. Из Москвы дополнительные рейсы назначены на 23:50 (Мск) 18,20,23 февраля, 4,6,9 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Utair приостановила полеты по маршруту Москва-Курган-Москва до конца февраля. Частично отменять рейсы из Кургана Utair начала с октября, когда в регион пришел новый авиаперевозчик — «Победа». С 11 января полеты по этому маршруту полностью приостановлены. Директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко объяснял отмену рейсов снижением пассажиропотока, который произошел и в других городах. URA.RU неоднократно направляло запросы в Utair с просьбой объяснить отмену рейсов, но ответ на них не поступал.