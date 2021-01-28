Transparency: по коррупции РФ сравнялась со странами Африки

Россия поднялась на две строчки в рейтинге восприятия коррупции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия заняла 129 из 180 мест в рейтинге стран по восприятию коррупции за 2020 год, набрав 30 баллов. Такое же количество баллов у африканских стран Габон, Малави и Мали. Список был составлен неправительственной международной организацией Transparency International (признана в России иностранным агентом).

«Россия в опубликованном в четверг рейтинге поднялась на 129 строчку, набрав еще два бала по сравнению с 2019 годом, когда страна занимала 137-е место из 180», — сообщает РИА «Новости». Вместе с Россией 30 баллов в этом рейтинге набрал Азербайджан.

В то же время США расположились на 25 месте с 67 баллами. Лидерами списка стали Новая Зеландия и Дания с 88 баллами из 100 возможных. В пятерке находятся Финляндия, Швейцария, Сингапур и Швеция.