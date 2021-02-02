В Челябинскую область придут аномальное тепло и дожди

Челябинцам предрекли целый «букет» проблем с погодой Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

К концу рабочей недели в Челябинской области потеплеет до +6 градусов. Необычная для зимы температура будет сопровождаться мокрым снегом, дождями и гололедом. Из-за аномального тепла муниципалитеты начали досрочный демонтаж ледовых городков.

Днем 4 февраля термометры в регионе будут показывать от нуля до +4 градусов. На следующий день, в пятницу, синоптики Челябинского гидрометцентра обещают уже 1-6 градусов тепла. В субботу похолодает чисто символически — от -2 до +3 градусов. При этом 4, 5 и 6 февраля прогноз обещает осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные, гололедицу. Ветер будет достигать 12-14 метров в секунду. Это чревато метелями, из-за которых накануне в Челябинской области пришлось закрывать движение на протяженном участке федеральной трассы М-5 «Урал».

Тем временем, затянувшаяся оттепель делает опасными ледовые городки в городах и районах. В мэрии Челябинска сообщили URA.RU, что намерены демонтировать часть ледяных скульптур и самую большую горку в городке на площади Революции. Сам он закрыт для посетителей с 27 января. Власти надеются на похолодание к воскресенью, но часть элементов посетители городка уже не увидят.

Скрин: Челябинский гидрометцентр