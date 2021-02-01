В Челябинской области федеральную трассу перекрывают из-за метели

Движение большегрузов на протяженном участке М-5 «Урал» пока остановили до восьми часов вечера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области из-за сильного снега и метелей 2 февраля ограничили движение большегрузов на федеральной трассе М-5 «Урал». Ограничения распространяется на участок от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Из-за сильного снега и метели, для обеспечения безопасности движения введено временное ограничение для большегрузных транспортных средств с 12:00 на участке от границы с Республикой Башкортостан до поворота на город Чебаркуль. Ориентировочно ограничение продлится до 20:00, время может быть изменено в зависимости от погоды», — предупредили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что аналогичные ограничения действуют на трассе со стороны Башкирии.

«Сейчас работу снегоуборочной техники на этом участке обеспечивают 46 машин ДПС. При ухудшении обстановки к ним готовы присоединиться еще 20 экипажей», — добавили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по региону.

Штормовое предупреждение в Челябинской области было объявлено накануне. По данным Челябинского гидрометцентра, плохая погода задержится в регионе минимум до четверга: ночью и днем 2, 3 и 4 февраля будет идти мокрый снег. Из-за «температурных качелей», когда днем столбик термометра будет подниматься к плюсовой отметке, а ночью опускаться до -15 градусов возможно образование гололеда.

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