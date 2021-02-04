Историк разведки: почему главой ЦРУ хотят сделать эксперта по РФ

США считают Россию основным противником, уверен историк спецслужб Александр Колпакиди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соединенные Штаты считают Россию основным противником, поэтому президент Америки Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего посла США в РФ Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил историк спецслужб Александр Колпакиди.

«Это говорит о приоритетах, о враждебности. Россию они [США] считают главным противником, поэтому назначают специалиста по России», — высказался собеседник агентства. При этом, отметил Колпакади, Бернс считается слабовольным человеком. Однако то, что на должность директора ЦРУ может быть назначен специалист по России, должно настораживать, считает он.

Назначение Бернса не несет в себе ничего антироссийского, сказал американист Малек Дудаков. По его словам, отношениям с Россией администрация Байдена будет уделять внимание, но у нее другие первостепенные задачи. «Абсолютным приоритетом для администрации Байдена является взаимоотношение, во-первых, с Евросоюзом, во-вторых, с Китаем», — подчеркнул политолог в беседе с агентством. Он напомнил, что Бернс работал не только в России, но и в Фонде Карнеги.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден официально выдвинул кандидатуру бывшего посла США в РФ Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. Его кандидатура направлена на утверждение в Сенат, уточняет RT. Послом в России Бернс работал в 2005—2008 годах.