В Совфеде ответили на идею США ввести санкции из-за Навального

США пытаются вмешиваются во внутренние дела России и не упускают повода, чтобы оказать на страну давление. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя возможные санкции после приговора блогеру Алексею Навальному.
«Американские конгрессмены не пропускают ни одного повода для того, чтобы оказать давление на Россию. Но это именно поводы, а не причины», — приводит слова Косачева РИА «Новости». Он подчеркнул, что дело Навального сугубо внутреннее и никаким образом не относится к США.
Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о введении против России санкций. В пресс-службе одного из авторов инициативы объяснили, что новые ограничения коснуться российских должностных лиц, «причастных к нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение Навального». Блогеру заменили условный срок на реальный, передает «
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