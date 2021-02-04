В Совфеде ответили на идею США ввести санкции из-за Навального

В США используют Алексея Навального, чтобы оказывать давление на Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

США пытаются вмешиваются во внутренние дела России и не упускают повода, чтобы оказать на страну давление. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя возможные санкции после приговора блогеру Алексею Навальному.

«Американские конгрессмены не пропускают ни одного повода для того, чтобы оказать давление на Россию. Но это именно поводы, а не причины», — приводит слова Косачева РИА «Новости». Он подчеркнул, что дело Навального сугубо внутреннее и никаким образом не относится к США.

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о введении против России санкций. В пресс-службе одного из авторов инициативы объяснили, что новые ограничения коснуться российских должностных лиц, «причастных к нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение Навального». Блогеру заменили условный срок на реальный, передает « Царьград » Речь идет о 3,5 годах лишения свободы. Навального задержали после возвращения из Берлина. Поводом стало нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».