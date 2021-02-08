Госдума намерена запретить к показу нацистских преступников

В России хотят ввести запрет на публичную демонстрацию изображений лиц, которые были признаны по решениям Нюрнбергского трибунала виновными в преступлениях в период Великой Отечественной войны. Авторами законопроекта стали несколько депутатов Госдумы, которые подчеркивают, что в стране действует запрет на нацистскую символику и атрибутику, однако нет запрета на изображение самих преступников.
«В магазинах и на различных сайтах реализуется сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и т. д.) с изображениями военных преступников времен ВОВ. Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ», — говорится в законопроекте, который приводит газета «Известия».
Авторы документа, среди которых вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также глава комитета по культуре Елена Ямпольская, настаивают на том, что в стране недопустима «героизация военных преступников». Они напомнили, что жертвами нацистов и фашистского режима стали десятки миллионов граждан.
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян отметил, что в «законе не должно быть перегибов». По мнению эксперта допустимо использовать персонажи в книгах и кино посвященных Великой Отечественной войне, там нацистские преступники должны быть показаны в негативном свете.
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