Роскомнадзор оштрафует соцсети за призывы к митингам

Роскомнадзор будет составлять протоколы в отношении соцсетей за распространение информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях по ст. 13.41 КоАП РФ направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, „ВКонтакте“, „Одноклассники“, а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram», — передает РИА «Новости». Составление протоколов будет проходить с 11 февраля по 1 марта 2021 года.
Роскомнадзор отметил, что согласно КоАП, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта наказывается штрафом от 800 тысяч до 4 млн рублей. Если нарушение будет зафиксировано повторно, сумма штрафа увеличится до 10% годовой выручки компании.
Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций федеральной службы Евгений Зайцев сообщил, что Роскомнадзор может прибегнуть в блокировке западных соцсетей, если они не будут удалять контент с призывами к участию в незаконных акциях. Он напомнил, что ведомство фиксировало призывы к участию в акциях сторонников блогера Алексея Навального 23 и 31 января, в том числе в том числе в китайском сервисе TikTok.
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