Роскомнадзор допустил блокировку западных соцсетей из-за митингов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобильные приложения Tinder и TikTok. Екатеринбург, телефон, социальные сети, соцсети, айфон, iphone
Роскомнадзор не исключает блокировку соцсетей за призывы к митингам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Роскомнадзор может прибегнуть в блокировке западных соцсетей, если они не будут удалять контент с призывами к участию в незаконных акциях. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций федеральной службы Евгений Зайцев.

«Теоретически российское законодательство такие меры рассматривает. Это возможно, если не срабатывают иные меры», — цитируют Зайцева «Известия».

Он напомнил, что ведомство фиксировало призывы к участию в акциях сторонников блогера Алексея Навального 23 и 31 января, в том числе в том числе в китайском сервисе TikTok. Заблокировать этот контент удалось благодаря налаженному взаимодействию с главой представительства TikTok. Кроме этого, сотрудники Роскомнадзора работали совместно с МВД и Генпрокуратурой. По словам Зайцева, российские соцсети незамедлительно подчинялись требованиям об удалении подобной информации, а зарубежные ресурсы не всегда оперативно реагировали.

Ранее Роскомнадзор выступил с требованием к соцсетям модерировать контент перед массовыми митингами. Сервисам грозили штрафами. Также о призывах к незаконным митингам заявила Лига безопасного интернета, пишет агентство Nation News. Организация потребовала прекратить распространение экстремистских материалов. После этого TikTok начал блокировать аккаунты, призывавшие детей митинговать.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...