Роскомнадзор допустил блокировку западных соцсетей из-за митингов

Роскомнадзор может прибегнуть в блокировке западных соцсетей, если они не будут удалять контент с призывами к участию в незаконных акциях. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций федеральной службы Евгений Зайцев.
«Теоретически российское законодательство такие меры рассматривает. Это возможно, если не срабатывают иные меры», — цитируют Зайцева «Известия».
Он напомнил, что ведомство фиксировало призывы к участию в акциях сторонников блогера Алексея Навального 23 и 31 января, в том числе в том числе в китайском сервисе TikTok. Заблокировать этот контент удалось благодаря налаженному взаимодействию с главой представительства TikTok. Кроме этого, сотрудники Роскомнадзора работали совместно с МВД и Генпрокуратурой. По словам Зайцева, российские соцсети незамедлительно подчинялись требованиям об удалении подобной информации, а зарубежные ресурсы не всегда оперативно реагировали.
Ранее Роскомнадзор выступил с требованием к соцсетям модерировать контент перед массовыми митингами. Сервисам грозили штрафами. Также о призывах к незаконным митингам заявила Лига безопасного интернета, пишет агентство Nation News. Организация потребовала прекратить распространение экстремистских материалов. После этого TikTok начал блокировать аккаунты, призывавшие детей митинговать.
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