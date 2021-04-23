Коммерсант: экс-глава ДНР Бородай может пойти в Госдуму

Предполагается, что участие в выборах Александра Бородая поможет набрать «Единой России » дополнительные голоса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Глава Союза добровольцев Донбасса, бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай может выдвинуться в Госдуму по списку «Единой России» в Ростовской области. В беседе с URA.RU он отказался комментировать данные планы.

«Бородай может принять участие в осенних думских выборах», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к руководству партии и аппарату президента РФ. По данным издания, он будет участвовать, как кандидат от «Единой России» и будет заявлен на праймериз по Ростовской области. Уточняется, что его участие поможет партии получить голоса жителей ЛНР и ДНР, которые имеют российские паспорта. «Мало ли что кто говорит. Я эту тему не комментирую», — сказал Бородай URA.RU.

Спикер нижней палаты, член высшего совета «Единой России» Вячеслав Володин призвал коллег ускориться с выбором лидеров региональных списков партии на осенних выборах. В качестве возможных претендентов он назвал мэра Москвы Сергея Собянина, главу республики Крым Сергея Аксенова, председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Государственная дума приняла закон о фактической отмене дня тишины перед выборами при многодневном голосовании, пишет «Национальная служба новостей». Предвыборная агитация завершается в 00.00 часов первого дня голосования по местному времени.