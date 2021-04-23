Володин назвал возможных лидеров «Единой России» на выборах-2021

Вячеслав Володин призвал коллег по партии определить лидеров региональных списков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Спикер нижней палаты, член высшего совета «Единой России» Вячеслав Володин призвал коллег ускориться с выбором лидеров региональных списков партии на осенних выборах и назвал возможных кандидатов. Об этом он сообщил на заседании президиума генсовета и бюро высшего совета «ЕР».

«Может, не откладывать это на после праймериз? <…> Если мы знаем, что у Собянина (мэр Москвы — прим. ред.) рейтинг есть и мы понимаем, что он партии нужен?» — спросил Володин. Также он отметил высокие показатели главы республики Крым Сергея Аксенова, председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Также спикер Госдумы упомянул способность главы «Ростеха» Сергея Чемезова объясняться с обычными россиянами, пишет « Коммерсант ». Володин предложил собрать их всех, чтобы принять окончательное решение по будущим лидерам.

Госдума РФ приняла законопроект, предполагающий отмену «дня тишины» перед многодневным голосованием. Предвыборная агитация будет прекращаться в 00:00 по местному времени первого дня голосования, пишет RT. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод сообщил, что российские избиратели в целом позитивно относятся к многодневному голосованию и дистанционному электронному голосованию, передает РАПСИ .