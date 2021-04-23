Володин назвал возможных лидеров «Единой России» на выборах-2021

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин призвал коллег по партии определить лидеров региональных списков Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Спикер нижней палаты, член высшего совета «Единой России» Вячеслав Володин призвал коллег ускориться с выбором лидеров региональных списков партии на осенних выборах и назвал возможных кандидатов. Об этом он сообщил на заседании президиума генсовета и бюро высшего совета «ЕР».

«Может, не откладывать это на после праймериз? <…> Если мы знаем, что у Собянина (мэр Москвы — прим. ред.) рейтинг есть и мы понимаем, что он партии нужен?» — спросил Володин. Также он отметил высокие показатели главы республики Крым Сергея Аксенова, председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Также спикер Госдумы упомянул способность главы «Ростеха» Сергея Чемезова объясняться с обычными россиянами, пишет «Коммерсант». Володин предложил собрать их всех, чтобы принять окончательное решение по будущим лидерам.

Госдума РФ приняла законопроект, предполагающий отмену «дня тишины» перед многодневным голосованием. Предвыборная агитация будет прекращаться в 00:00 по местному времени первого дня голосования, пишет RT. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод сообщил, что российские избиратели в целом позитивно относятся к многодневному голосованию и дистанционному электронному голосованию, передает РАПСИ.

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