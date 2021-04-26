Банк обанкротился в 2018 году Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В отношении руководства АО «Тагилбанк», который принадлежал другу экс-губернатора Свердловской области сенатора Эдуарда Росселя Алексею Чеканову, возбуждено еще уголовное дело, связанное с преднамеренным банкротством банка. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 218-ФЗ от 21.07.2014) в отношении председателя правления АО „Тагилбанк“ Марины Маньковой. Ее обвиняют во внесении в период с лета 2018 года в отчетную документацию АО „Тагилбанк“ и представления в Центральный банк Российской Федерации неполных сведений с целью сокрытия сделки по приобретению шести векселей ООО „Олимпоборудование“ с суммой сделки около 78 млн рублей», — уточнил инсайдер. Он пояснил, что сделка оказала влияние на финансовое положение банка, что привело к банкротству и назначению временной администрации.

Собеседник уточнил, что дело ведет четвертое следственное управление СК РФ в Екатеринбурге. Официальный представитель СУ № 4 СКР Эрнест Кочетков сообщил, что находится в командировке и не может прокомментировать информацию об уголовном деле.

Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию в 2018 году, тогда же он был признан банкротом. В 2019 году имущество финучреждения пошло с молотка. Головной офис продать не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего владельца «Тагилбанка» Алексея Чеканова и руководителей кредитной организации Ларисы Пестовой и Оксаны Логиновой, им вменяются преступления по части 1 статьи 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов отчета и отчетности финансовой организации).