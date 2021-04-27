27 апреля 2021
26 апреля 2021

В крупнейшем вузе Пермского края сокращается число преподавателей

© Служба новостей «URA.RU»
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В ПНИПУ сократилось количество штатных и внештатных преподавателей Фото:

В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) два года подряд сокращается количество преподавателей. Данные о штатной численности сотрудников университета приведены в отчете о результатах самообследования ПНИПУ. Документ опубликован на сайте высшего учебного заведения.

«В ПНИПУ [по данным] на 1 октября 2020 года работает 814 штатных сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава. На условиях внешнего совместительства в вузе работают 266 сотрудников на разных долях ставок», — сказано в отчете. В 2019 году в Пермском политехе работало 1093 преподавателя, а в 2018 году — 1121. При этом отмечается, что обеспечение ПНИПУ кадрами «соответствует нормативным требованием».

В пресс-службе университета на вопрос URA.RU о причинах сокращения преподавательского состава в вузе не ответили. Пермский политехнический университет является самым крупных вузом края. В его структуре функционируют три филиала: Березниковский, Лысьвенский, Чайковский.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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