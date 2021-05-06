Синоптик: на Пермь обрушатся грозы к концу майских праздников

В майские праздники температура воздуха в Перми поднимется до 22-24 градусов тепла Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

После 9 мая в Пермском крае могут начаться дожди с грозами, сообщил URA.RU инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. При этом температура дневная температура воздуха будет выше 20 градусов.

«10 мая будет с запада смещаться холодный фронт. Пока не очень понятно, когда он дойдет до границы края. Ожидаются дожди, в Перми могут быть грозы. В Перми будет 22-24 градуса, а на северо-западе — 10-15 градусов», — сообщил URA.RU Шихов. Он уточнил, что если это похолодание доберется до Перми, то оно будет непродолжительным.

После 10 мая в крае ожидается солнечная погода и до 25 градусов тепла. Также без дождей и до 22 градусов тепла будет 8 и 9 мая в Перми. По данным Яндекс.Погода, в ближайшие дни вообще не ожидается дождей, а 10 мая будет до 26 градусов тепла.