Лукашенко заявил о новых фактах про госпереворот в Беларуси. «Вы ужаснетесь»

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Заседание областной думы. Курган, заседание, документы к совещанию, документы к заседанию
Президент Беларуси обещал опубликовать новые данные позднее Фото:
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У Беларуси есть новые факты о попытке госпереворота в стране. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали — цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите», — цитирует президента БелТА.

Лукашенко уверил, что властям известно, кто стоит за попытками дестабилизации, однако не уточнил, когда информация будет обнародована. «Кто это планировал делать, мы знаем, а кто исполнитель, мы покажем. И еще раз подчеркиваю: вы просто ужаснетесь от этого», — добавил он.

Ранее в Москве были задержаны юрист Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Беларуси, и политолог Александр Федута по подозрению в попытке госпереворота и покушения на президента. Операцию проводила КГБ Беларуси. По словам главы отдела следственного управления КГБ Константина Бычека, Зенкович связан со спецслужбами США и занимался вербовкой белорусских военных. Позднее был задержан лидер «Белорусского народного фронта» (БНФ) Григорий Костусев в Шклове (Могилевская область, Беларусь). Все они уже признали свою вину, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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