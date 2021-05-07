Президент Беларуси обещал опубликовать новые данные позднее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

У Беларуси есть новые факты о попытке госпереворота в стране. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали — цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите», — цитирует президента БелТА.

Лукашенко уверил, что властям известно, кто стоит за попытками дестабилизации, однако не уточнил, когда информация будет обнародована. «Кто это планировал делать, мы знаем, а кто исполнитель, мы покажем. И еще раз подчеркиваю: вы просто ужаснетесь от этого», — добавил он.

Ранее в Москве были задержаны юрист Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Беларуси, и политолог Александр Федута по подозрению в попытке госпереворота и покушения на президента. Операцию проводила КГБ Беларуси. По словам главы отдела следственного управления КГБ Константина Бычека, Зенкович связан со спецслужбами США и занимался вербовкой белорусских военных. Позднее был задержан лидер «Белорусского народного фронта» (БНФ) Григорий Костусев в Шклове (Могилевская область, Беларусь). Все они уже признали свою вину, пишет агентство Nation News.