09 мая 2021

В соцсетях вспылили из-за советской песни в исполнении Rammstein. «Ощущение лютого стеба»

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Клип снимался в Санкт-Петербурге Фото:

Пользователи социальный сетей по-разному отнеслись к исполнению советской песни «Любимый город» солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Люди сочли противоестественным, что немец 9 мая публикует клип на российском языке, однако нашлись и те, кто похвалил артиста.

Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже новый клип на песню «Любимый город», которую исполнил на русском языке. Ролик опубликован на YouTube-канале музыканта. Артист отключил возможность комментирования ролика.

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов сообщил, что композиция войдет в его фильм «Девятаев», рассказывающий о летчике-истребителе, Герое Советского Союза Михаиле Девятаеве. Песня «Любимы город» звучала в фильме «Истребители» 1939 года.

В соцсетях испытывали дискомфорт после прослушивания
Некоторые жаждали споров из-за исполнения русской песни
В Twitter сомневались стоит ли смеяться над исполнением Линдемана
Пользователи сочли противоестественным, что солист Rammstein взялся за советскую песню
В Twitter решил, что музыкант не смог раскрыть тему песни с помощью клипа
Солиста Rammstein похвалили за исполнение
Некоторые ждут, что артист может выпустить клип, снятый в Кремле

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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