Пользователи социальный сетей по-разному отнеслись к исполнению советской песни «Любимый город» солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Люди сочли противоестественным, что немец 9 мая публикует клип на российском языке, однако нашлись и те, кто похвалил артиста.
Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже новый клип на песню «Любимый город», которую исполнил на русском языке. Ролик опубликован на YouTube-канале музыканта. Артист отключил возможность комментирования ролика.
Российский режиссер Тимур Бекмамбетов сообщил, что композиция войдет в его фильм «Девятаев», рассказывающий о летчике-истребителе, Герое Советского Союза Михаиле Девятаеве. Песня «Любимы город» звучала в фильме «Истребители» 1939 года.
В соцсетях испытывали дискомфорт после прослушивания
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Некоторые жаждали споров из-за исполнения русской песни
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В Twitter сомневались стоит ли смеяться над исполнением Линдемана
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Пользователи сочли противоестественным, что солист Rammstein взялся за советскую песню
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В Twitter решил, что музыкант не смог раскрыть тему песни с помощью клипа
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Солиста Rammstein похвалили за исполнение
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Некоторые ждут, что артист может выпустить клип, снятый в Кремле