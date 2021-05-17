Россиянам раскрыли новую схему обмана на кассе супермаркета

Эксперт перечислила способы обмана россиян на кассе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лишний товар в чеке является одним из самых распространенных способов обмана на кассе. Об этом рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

«Лишний товар в чеке — один из самых распространенных способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто. Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрих-код, а потом считает его два раза», — заявила Храмова в беседе с агентством «Прайм». Она также отметила, что кассиры могут добавить в чек посторонний товар, неправильно выдать сдачу или отсканировать неверный штрих-код.

Ранее в Госдуме предложили изменить права россиян при покупках в магазине. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому потребитель сможет приобретать товар по стоимости, указанной на ценнике. В пояснительной записке говорится, что покупатели часто сталкиваются с ситуацией, когда цена товара на ценнике не совпадает с ценой товара на чеке.