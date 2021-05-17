Застрявших в Гималаях челябинских туристов возвращают домой

Российские туристы стоят в очереди на посадку в самолет в Непале Фото: Алексей Левин, участник группы

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинских туристов, которые покоряли Гималаи и застряли в Непале из-за ограничения авиасообщения, 18 мая отправили самолетом домой. Об этом URA.RU сообщил один из путешественников, продюсер Алексей Левин.

«Всего в аэропорту накопилось около 300 путешественников, которые не могли вернуться из-за закрытия авиасообщения. Все путешественники прошли ПЦР-тесты на коронавирус, на борт пускали только с отрицательными результатами. Большое спасибо консульству России в Непале, его сотрудники помогли нам оформить все необходимые документы», — заявил URA.RU Левин.

Утром 18 мая у всех путешественников проверили документы, в том числе и отрицательные тесты на коронавирус, досмотрели багаж и оформили посадочные билеты на самолет. Сейчас они летят домой. Тем, кто не попал на этот рейс, должны предоставить еще одну возможность вылететь из Непала.

Международное авиасообщение между Россией и Непалом из-за роста заболеваемости коронавирусом было временно прекращено с 6 мая. Российские туристы узнали об этом в базовом лагере у подножья Гималаев и решили продолжать восхождение.