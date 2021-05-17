Медики ХМАО возмущены, что их не наградили за работу в пандемию

Некоторым медикам не досталось медалей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики из Нижневартовска (ХМАО) возмущены, что на мероприятии, посвященном Дню медицинской сестры, их не наградили за работу в период пандемии. По их мнению, медали вручили тем, кто этого заслуживает меньше всего. Сообщение от одного из недовольных медиков зачитал мэр Нижневартовска Василий Тихонов на заседании городского оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

«Здравствуйте, я одна из первых начала работать в ковидном госпитале, проработала 3 месяца. Недавно получили награды кто работал месяц. По какому принципу давались награды? (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)», — задала вопрос Дина Гоголева.

По словам Тихонова, сотрудников медучреждений продолжат награждать в скором времени. «Я уверен, что здесь мы не всех наградили точно. Награды у нас еще будут», — заключил мэр. Главный врач Нижневартовской окружной больницы Алексей Сатинов в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что сейчас идет процесс включения медиков в список награждаемых, а до тех, кто возмущался, просто не дошла очередь. «Документы сейчас готовятся, и затем их направят в наградной отдел. До них просто не дошла очередь, а они уже заволновались. Большое количество медиков наградят ко Дню медицинского работника в июне», — уточнил Сатинов.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО получил медаль от Путина за борьбу с коронавирусом. Сопредседатель регионального отделения ОНФ в регионе Александр Колодич награжден за вклад в организацию волонтерской акции взаимопомощи «Мы вместе».