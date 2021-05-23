Умер старейший в России вор в законе

Старейшему вору в законе было 85 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Скончался старейший в России вор в законе Эльбрус (Абуз) Гогичаев. Мужчина умер в Северной Осетии в возрасте 85 лет, сообщают СМИ.

«Вчера на 85-году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался старейший в России вор „в законе“ Эльбрус Гогичаев», — сообщает издание «Прайм Крайм». Гогичаева судили восемь раз, среди обвинений — бандитизм, умышленное убийство, хулиганство, хранение оружия, кражи и побег. Большую часть заключения он провел в Республике Коми. В последний раз Гогичаева привлекали к уголовной ответственности за наркотики в 1981 году в Москве.

Абуз был последним из группы известных северокавказских воров в законе старшего поколения. В числе живых воров-долгожителей: Валентин Гудевский (Дэртон) из Санкт-Петербурга Давид Пахуридзе (Минаго) из Москвы.

В конце прошлого года умер еще один пожилой вор в законе Владислав Леонтьев (Вадик Белый), который конфликтовал с Дедом Хасаном. Леонтьев скончался в возрасте 49 лет от инсульта. В апреле этого года также скончался 42-летний вор в законе Али Гейдаров, который известен как Альберт Рыжий. Его застрелили в Москве, передает «Газета Кемерова».