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21 мая 2021

Медиаменеджер усилит пермских коммунистов перед выборами

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Андрей Творогов станет членом избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Гендиректор ООО «ВЕТТА Плюс» (пермский региональный телеканал «ВЕТТА 24») Андрей Творогов станет членом избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса от КПРФ. Об этом URA.RU рассказала первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова. Творогов приступит к работе за три месяца до проведения сентябрьских выборов в Госдуму, заксобрание края и гордуму Перми.

«Творогов А.С. [будет членом избирательной комиссии Пермского края]», — сообщила URA.RU Айтакова. Творогов в беседе с корреспондентом агентства подтвердил данную информацию, пояснив, что приступит к своим обязанностям после того, как его кандидатуру утвердит заксобрание края на июньском пленарном заседании. «Планирую активно участвовать в работе комиссии», — добавил он.

Собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, утверждает, что Творогов — кандидатура, которая устраивает все стороны. «Он для комиссии человек знакомый, конструктивный. Не будет заниматься дестабилизацией и закидывать необоснованными жалобами», — уточнил инсайдер. В пресс-службе краевой избирательной комиссии сообщили URA.RU, что преждевременно комментировать информацию до принятия решения о включении Творогова в состав комиссии.

До мая 2021 года Айтакова сама была членом крайизбиркома с правом решающего голоса. Она приняла решение о выходе из состава комиссии перед предстоящими выборами, поскольку члены избиркомов не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов. Айтакова планирует избраться в заксобрание края.

Андрей Творогов родился в 1983 году, имеет два высших образования (юридическое и строительное). С 2016 года он являлся членом краевой избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

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