Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что трагедия в казанской гимназии №175 произошла из-за того, что там не было охраны, за которую не хотели платить родители учеников. Позднее в СК разъяснили заявление главы ведомства, отметив, что слова были вырваны из контекста. Несмотря на это, слова председателя СК РФ вызвали шквал негодования в соцсетях. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на высказывание Бастрыкина о стрельбе в Казани.
Трагедия в казанской гимназии № 175 произошла 11 мая. Бывший ученик Ильназ Галявиев убил семь учеников и двух учителей. Пострадали десятки человек, большая часть из которых дети.
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