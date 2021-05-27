В соцсетях разозлились из-за слов Бастрыкина о трагедии в Казани. «Верх цинизма!»

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Александр Бастрыкин сказал, что родители отказались платить за охрану в казанской гимназии №175 Фото:
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что трагедия в казанской гимназии №175 произошла из-за того, что там не было охраны, за которую не хотели платить родители учеников. Позднее в СК разъяснили заявление главы ведомства, отметив, что слова были вырваны из контекста. Несмотря на это, слова председателя СК РФ вызвали шквал негодования в соцсетях. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на высказывание Бастрыкина о стрельбе в Казани.

Россияне считают слова Александра Бастрыкина цинизмом
Другие начали искать скрытый смысл в речи председателя СК РФ
Многие предрекают, что с родителей школьников будут собирать еще больше денег

Трагедия в казанской гимназии № 175 произошла 11 мая. Бывший ученик Ильназ Галявиев убил семь учеников и двух учителей. Пострадали десятки человек, большая часть из которых дети.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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