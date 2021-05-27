Бастрыкин: в трагедии в Казани виноваты родители школьников

Глава СК РФ назвал виновных в казанской трагедии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трагедия в Казанском лицее № 175 произошла потому, что у школы не было охраны, за которую не хотели платить родители учеников. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.



«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: „Почему не охраняли школу?“ — „Родители были против“ — „Почему?“. Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал» — заявил Бастрыкин 27 мая в ходе военно-научной конференции в Москве, пишет РИА «Новости».



Бывший ученик гимназии №175 Казани 11 мая зашел в здание и открыл огонь по людям, пишет телеканал 360. Погибли семь учеников и два учителя, десятки человек получили ранения, передает «Национальная служба новостей».