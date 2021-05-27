Россия отказалась выдать Украине Януковича

Россия отказалась выдать Киеву экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
«РФ отказала Киеву в экстрадиции Януковича», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Венедиктову. Генпрокурор уточнила, что Киев планирует подать повторное обращение на экстрадицию экс-президента.
Янукович находится в России с 2014 года. Он уехал из Украины после событий, происходивших на Майдане. По некоторым данным, Янукович проживает в местности неподалеку от Ростова-на-Дону.
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