Россия отказалась выдать Украине Януковича

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Пресс-конференция Виктора Януковича. Москва, очки, янукович виктор
Виктор Янукович находится в России несколько лет Фото:

Россия отказалась выдать Киеву экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«РФ отказала Киеву в экстрадиции Януковича», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Венедиктову. Генпрокурор уточнила, что Киев планирует подать повторное обращение на экстрадицию экс-президента.

Янукович находится в России с 2014 года. Он уехал из Украины после событий, происходивших на Майдане. По некоторым данным, Янукович проживает в местности неподалеку от Ростова-на-Дону.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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