Вассерман пояснил, как улучшить систему домашних заданий в школах

Анатолий Вассерман уверен, что домашние задания не должны быть направлены на заучивание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Домашние задание будет легче проверять и выполнять, если они будут направлены на понимание информации, а не на заучивание. Таким мнением с URA.RU поделился журналист, публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.

«Если мир воспринимается как россыпь разрозненных фактов, то эту россыпь заметно сложнее преподавать и заучивать, чем закономерности, формирующие целостную картину мира. Когда в школы вернется задачи формирования целостной картины мира, то нагрузка на учителей и учеников заметно спадет. Поскольку это требует, чтобы задачи ученикам ставились на понимание, а не на зазубривания, то и проверять такие задания будет существенно легче», — сказал Вассерман, комментируя заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова об автоматической проверке домашних заданий, которая должна облегчить работу учителей.

Вассерман уточнил, что часть заданий действительно стоит проверять автоматически. «Если автоматизировать проверку части формальных заданий, результатом которых является какое-то число, или задание сводится к тому, чтобы просто безошибочно переписать текст, такая автоматизация упростить жизнь учителям. Другое дело, что, на мой взгляд, таких заданий должно быть немного», — отметил публицист. По его словам, большая часть того, что задают на дом, должна быть по возможности творческой. Он призвал думать о содержании образования, а не о технологических мелочах.